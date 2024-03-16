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الحجاج نسبة القياديات في بنك الخليج ارتفعت إلى 30% خلال 10 سنوات

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج إن عدد القياديات الكويتيات في المؤسسات ما زال لا يتناسب مع نسبة النساء في التعليم، لافتة إلى أن عدد خريجي الجامعات يبلغ 3 إلى 1 بين النساء والرجال، في حين تقل نسبة القياديات النساء إلى الرجال إلى أقل من ذلك بكثير في المؤسسات، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في جهود تمكين المرأة لسد الفجوة بين الجنسين وهو الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المؤسسات ويدعم الاقتصاد الوطني ويرفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام، استعرضت الحجاج إنجازات بنك الخليج المهمة في مجال دعم وتمكين المرأة ومساهمتها الفاعلة في كافة المناسبات والمؤتمرات التي تساعد على تعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل.
وأشارت إلى أن بنك الخليج نجح على مدى السنوات العشر الماضية، في زيادة عدد القياديات من النساء من 10% إلى 30% خلال 10 سنوات، فيما بلغت نسبة النساء نحو 42% إلى إجمالي موظفي البنك.
وأكدت أن البنك يواصل جهوده في دعم وتمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل، داعية إلى ضرورة وضع خطة مدروسة للوصول إلى النتائج المرجوة في دعم المرأة ضمن رؤية الكويت 2035، مع إجراء تقييم سنوي عليها لتقييم النتائج، مع العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والحرص على التنوع في التوظيف، من خلال تطبيق مفهوم واضح مبني على الكفاءة والقدرة. وفيما يلي بعض مشاركات ومساهمات بنك الخليج في دعم وتمكين المرأة:
المشاركة في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)
شارك بنك الخليج في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، الذي عقد الأسبوع الماضي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمشاركة 45 من شركات القطاع الخاص، حيث قدمت سلمى الحجاج، المنصة واستعرضت الإمكانات المتاحة لإرشاد المرأة في قطاع العمل ودعم مسيرتها المهنية حيث شهد المؤتمر افتتاح الموقع الرسمي للمنصة kweep، والذي سيكون بمثابة مورد رئيسي لزيادة الوعي بأهداف المنصة وتأثير الموقعين عليها مع مركزية جميع البيانات.
وأشارت الحجاج إلى أن انعقاد المؤتمر بهذه المشاركة الواسعة في حد ذاته يمثل مبادرة محورية فارقة كونها الأولى من نوعها على الإطلاق في الكويت والمنطقة التي تعتمد على القطاع الخاص ودوره البارز في التمكين الاقتصادي للمرأة. وقالت إن منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، بمثابة بوابة لكل امرأة عاملة لتوفير الدعم والإرشاد وتخلق لهن مجتمع يلتقي فيه الطموح بالفرص الحقيقية، مضيفة «نفتخر في بنك الخليج بكوننا شريكا مؤسسا لمنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة، ولدينا قناعة راسخة أن تضافر الجهود من شأنه خلق بيئة عمل مزدهرة تضمن تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل.
حلقة نقاشية بعنوان «امتلكي حياتك المهنية»
في إطار جهوده المتواصلة نحو تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول، نظم بنك الخليج حلقة نقاشية خاصة ببرنامج «Lead The Way» بعنوان «امتلكي حياتك المهنية» للقيادات النسائية لدى البنك، تم بثها من خلال بودكاست. وتمت استضافة هدويغ نوينز، العضو المنتدب لاتحاد المصارف الدولي، ورئيس منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة» وهي منظمة تدعم تمكين المرأة والتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات.
وأدار الحلقة النقاشية رئيس وحدة البيانات والابتكارات في بنك الخليج مي العويش، وقدمها دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج. كما شاركت فيها سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين، حيث أشادت بدور بنك الخليج في دعم المرأة وتمكينها قياديا.
مؤتمر Lead The way: نظم بنك الخليج مؤتمر «Lead The way»، بحضور لفيف من الشخصيات والمسؤولين في البنوك والقطاع الخاص والجهات الديبلوماسية والحكومية وجمعيات النفع العام، وسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات أمام الجهود التي تستهدف دعم وتمكين المرأة، والانعكاسات الإيجابية لذلك على الاقتصاد، من خلال ورش العمل التفاعلية والخطب الملهمة، والحلقات النقاشية المحفزة للتفكير التي شهدتها فعاليات المؤتمر.
جلسات «WOW» الحوارية: انطلاقا من مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة، عقد بنك الخليج الجلسات الحوارية لنساء «WOW»، والتي تعد منصة ثابتة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، وكذلك لمناقشة الاقتراحات والحلول للتحديات التي تواجه المرأة.
جائزة «التميز في التنوع والشمول»: حصد بنك الخليج جائزة «التميز في التنوع والشمول» في قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والتي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية لدى أبرز شركات وبنوك المنطقة، وتسلمت الجائزة سلمى الحجاج كما تسلمت جائزة «أفضل تدريب وتطوير».
احتفال مدرسة البيان بيوم المرأة العالمي: شاركت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج نجلاء العيسى كمتحدث رئيسي في احتفال مدرسة البيان ثنائية اللغة باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «تمكين فتيات المرحلة الثانوية»، حيث استعرضت تجربة بنك الخليج المميزة في مجال تمكين المرأة.
إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة: شاركت 3 قياديات من بنك الخليج، في البرنامج التدريبي «اعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة» الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مؤسسة «تميز» وجمعية «سوروبتيميست»، وذلك في إطار جهود البنك لدعم وتمكين المرأة.
فعالية تحت عنوان «ProudCast»: شارت الحجاج في فعالية تحت عنوان «ProudCast»، والتي نظمتها شركة KPMG الكويت، احتفالا بالإنجازات والانتصارات الكثيرة التي حققتها المرأة في مختلف القطاعات، بمشاركة العديد من ممثلي الشركات الكبرى في الكويت، المهتمين بقضية تمكين المرأة.
ندوة المركز الاستشاري الأمريكي للتجارة: شارك بنك الخليج في ندوة المركز الاستشاري الأمريكي للتجارة في الكويت، تحت عنوان «التنوع والشمول والممارسات المستدامة»، بمشاركة وحضور العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص، مستعرضا تجربة بنك الخليج المتميزة في ترسيخ مبادئ الاستدامة، لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة.
الحملة السنوية لتعزيز صحة المرأة: بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والصحة النفسية، أطلق بنك الخليج حملته السنوية لتعزيز صحة وسلامة المرأة خلال شهر أكتوبر، بتوفير الفحوصات المجانية للموظفات وتنظيم ورشة عمل عن تمكين المرأة.

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