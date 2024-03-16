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الشال 172 2 مليون دينار تداولات العقار في فبراير

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى انخفاض سيولة سوق العقار الكويتي في فبراير 2024 مقارنة بسيولة يناير 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر فبراير نحو 172.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -34.7% عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 263.6 مليون دينار، وأدنى بما نسبته -11.2% مقارنة مع سيولة فبراير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 193.9 مليون دينار.
وأوضح الشال أن جميع تداولات فبراير 2024 جاءت عقودا، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 313 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 111 صفقة وممثلة بنحو 35.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ 63 صفقة وتمثل نحو 20.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 6.1%.
وأشار التقرير إلى أن بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 97 مليون دينار، منخفضة بنحو -31.4% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 141.4 مليون دينار. فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.6% في يناير.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 118.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2024 أدنى بما نسبته -18.4% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 223 صفقة مقارنة بـ 309 صفقات في يناير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار مقارنة بنحو 458 ألف دينار كويتي في يناير، أي بانخفاض بحدود -4.9%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 63 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -18.1% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024) حين بلغت نحو 76.9 مليون دينار. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.6% مقارنة بما نسبته 29.2% في يناير 2024.

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