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الأهلي والتجاري وبرقان تمنح Daewoo تسهيلات بـ 250 مليون دولار

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع البنــــك الأهــلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك برقان اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «Daewoo» للهندسة والإنشاءات بقيمة 250 مليون دولار على فترة استحقاق تمتد حتى 3 سنوات، وسيتم استخدام التسهيلات الائتمانية الجديدة لخدمة الأغراض العامة لشركة Daewoo للهندسة والإنشاءات، وتعزيز رأسمال الشركة لتلبية متطلبات مشاريعها الإقليمية.
وتم الترتيب لهذه التسهيلات المشتركة من خلال شراكة بين البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي باعتبارهما المنسقين الرئيسيين المكلفين بالترتيب لها والمشاركة في إدارة دفاتر الإصدار، وشارك بنك برقان من جهته في هذه الصفقة باعتباره الممول الأصلي، في حين سيكون البنك التجاري الكويتي الوكيل لهذه التسهيلات.
وأقيم حفل توقيع الاتفاقية الجديدة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط، والرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس، ومدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل بالبنك الأهلي ياسمين سلامة، والرئيس التنفيذي في البنك التجاري الكويتي إلهام محفوظ، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك التجاري كونال سينغ، والرئيس التنفيذي في بنك برقان ـ الكويت فاضل عبدالله، ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان محمد نجيب الزنكي، ورئيس إدارة التمويل ونائب الرئيس التنفيذي في شركة دايو للهندسة والإنشاءات يونغ هي لي، ومدير عام ورئيس إدارة التمويل في شركة دايو للهندسة والإنشاءات سونج كون باي، ونائب مدير عام ورئيس إدارة الخدمات التجارية والمقاولات في شركة دايو للهندسة والإنشاءات سونجين أوه.
وبهذه المناسبة، قالت ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل في البنك الأهلي الكويتي «يسعدنا إغلاق هذه الصفقة الجديدة مع شركة Daewoo للهندسة والإنشاءات، الشركة الرائدة في كوريا الجنوبية، والتي تعكس التزامنا بدعم وتعزيز مكانتنا كشركاء داعمين لعملائنا في عملياتهم المالية واللوجستية».
وأضافت سلامة أن الشراكات التي يعقدها البنك الأهلي الكويتي سواء مع الشركات متعددة الجنسيات أو مع المؤسسات المحلية تشكل أهمية قصوى بالنسبة له، خصوصا أنها تسلط الضوء على إيمان البنك الكبير بأهمية تعزيز العلاقات التي تحقق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف وتسهم في تحقيق النمو وتوفير قيمة مضافة على جميع المستويات.
من جهته، قال كونال سينغ مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الدولية في البنك التجاري الكويتي «التعاون المشترك بين البنوك الكويتية في تقديم هذه التسهيلات الائتمانية يسلط الضوء على رغبتها باستمرار دعم المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي وعلى الصعيد الإقليمي، ويعد البنك التجاري الكويتي أحد البنوك الأكثر نشاطا على صعيد القروض المجمعة للعملاء في آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، ونحن نتمتع بعلاقة قوية وطويلة الأمد مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات في مختلف الأنشطة المتعلقة بالقروض والسندات وأنشطة الخزانة وغيرها، ويسعدنا أن نشارك في الصفقة الجديدة التي تشكل إنجازا آخر في سجلنا».
من ناحيته، قال محمد نجيب الزنكي مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان «مشاركتنا في منح هذه التسهيلات الائتمانية المشتركة لشركة بارزة مثل دايو للهندسة والإنشاءات (Daewoo E&C)، تعكس التزامنا الراسخ بدعم المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات، وتؤكد متانة قاعدتنا المالية وقدرتنا الكبيرة على التمويل، ونحن نبذل جهودا دؤوبة لتوسيع محفظة قروضنا المشتركة بشكل أكبر في المستقبل، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا العالمية، وتنويع منتجاتنا وحلولنا المالية التي نقدمها لعملائنا المحليين والدوليين».
أما يونغ هي لي رئيس إدارة التمويل في شركة دايو للهندسة والإنشاءات فقال من ناحيته «تشكل دولة الكويت منذ فترة طويلة محطة محورية في محفظة شركتنا التمويلية، ويسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة المهمة مع شركائنا في السوق الكويتي، ونحن ممتنون للثقة العالية التي أظهروها بأدائنا، ما يشكل إشارة إلى قوة عملياتنا التشغيلية، ونؤكد في هذا الصدد حرصنا الدائم على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعنا معهم على مختلف المستويات».

MENAFN16032024000130011022ID1107985402

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