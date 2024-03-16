نجلاء العيسى رئيسا للمنظمة الدولية للإعلان في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) تم اختيار نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى رئيسا للمنظمة الدولية للإعلان (IAA) في الكويت، لتكون أول سيدة في الكويت تتولى هذا المنصب، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته المنظمة في ماليزيا مؤخرا.
يذكر أن المنظمة الدولية للإعلان هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بكل الجوانب المتعلقة بقطاعات الإعلان والتسويق إلى جانب النواحي المتعلقة بالعملاء والوكالات الإعلانية، كما انها الجهة الوحيدة التي تمتلك رؤية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة الإعلانية.
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