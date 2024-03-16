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نجلاء العيسى رئيسا للمنظمة الدولية للإعلان في الكويت

3/16/2024 2:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم اختيار نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى رئيسا للمنظمة الدولية للإعلان (IAA) في الكويت، لتكون أول سيدة في الكويت تتولى هذا المنصب، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته المنظمة في ماليزيا مؤخرا.
يذكر أن المنظمة الدولية للإعلان هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بكل الجوانب المتعلقة بقطاعات الإعلان والتسويق إلى جانب النواحي المتعلقة بالعملاء والوكالات الإعلانية، كما انها الجهة الوحيدة التي تمتلك رؤية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة الإعلانية.

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