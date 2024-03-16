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بيتك يحتفي بموظفيه الحاصلين على شهادات الاعتماد المهني

3/16/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) بتخريج دفعة جديدة من موظفيه الحاصلين على شهادات الاعتماد المهني، وذلك ضمن حفل تخرج معهد الدراسات المصرفية دفعة 2023.
والشهادات المعتمدة التي حصل عليها موظفو «بيتك» هي:
شهادة إدارة الائتمان - متقدم (ACCM)، شهادة إدارة الائتمان (CCM)، شهادة مساعد مدير فرع مصرفي معتمد (CABBM)، شهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)، شهادة مدير عمليات فرع مصرفي معتمد (CBBOM)، شهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).
وتتكون برامج الشهادات المعتمدة من وحدات تتضمن مجموعة متكاملة من المقررات التي تتميز بدقة التصميم المرتبط بمتطلبات الوظيفة، وأصبحت الشهادات المتخصصة التي يحصل عليها من يجتاز هذه البرامج بمنزلة اعتراف موثوق بكفاءة الموظف وتميزه في القطاع المصرفي الكويتي.
وعلى هامش حفل التكريم، قال المدير التنفيذي لإدارة المواهب والتحول في «بيتك» محمد المسلم: ان تميز موظفي «بيتك» يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك لتطوير موارده البشرية بكل الأدوات والسبل وفق افضل وأحدث العلوم المصرفية، منوها بالحرص على تلبية احتياجاتهم التدريبية المختلفة، وصقل مهاراتهم لتطبيق ما اكتسبوه من البرامج التدريبية في مجالات عملهم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانتاجية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء ومواصلة النمو والنجاح.
وأشار إلى ان «بيتك» يعتبر من أبرز المؤسسات التي تولي أهمية كبرى للاستثمار في الطاقات البشرية باعتبارهم من أهم اصول المؤسسة والركيزة الاساسية للنمو والتطور وتحقيق اهداف ورؤية البنك.
وتقدم المسلم بالشكر لمعهد الدراسات المصرفية على دعمهم الكبير لموظفي القطاع المصرفي بشكل عام ولموظفي «بيتك» بشكل خاص، مثمنا التعاون المثمر والممتد بين الطرفين.
من جانبهم، أعرب الموظفون المكرمون عن تقديرهم الكبير لدعم «بيتك»، مؤكدين حرصهم الشديد على المضي قدما في تطوير انفسهم علميا وعمليا بما يخدم «بيتك» والعملاء بأعلى المعايير.

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