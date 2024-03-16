111 2 مليون دينار أرباح التجاري الأعلى في 15 عاما



أحمد الدعيج: النتائج جاءت مدفوعة بمعدلات الفائدة المرتفعة وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات

نتوقع استمرار زخم ترسية المشاريع التنموية في 2024.. ما يفيد القطاع المصرفي بصورة كبيرة

التحسّن الكبير في مؤشرات الأداء الرئيسية نتيجة مبادرات البنك الإستراتيجية بالسنوات الماضية البنك مجهز بأحدث التقنيات الرقمية ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير بالصناعة المصرفية

أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حقق البنك قفزة في صافي أرباحه بنسبة 51%، لتبلغ 111.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 73.6 مليون دينار لسنة 2022، لتسجل بذلك أعلى أرباح للبنك في 15 عاما.وأوضح البنك في بيان صحافي أن بلغت ربحية السهم 59.9 فلسا لسنة 2023، مقارنة بربحية السهم في 2022 والبالغة 37.2 فلسا. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا لكل سهم عن النصف سنة الثاني من 2023 وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 37 فلسا لكل سهم.وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 13.5% إلى 116.7 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 102.8 مليون دينار في 2022، وارتفع صافي إيراد الفوائد بنسبة 32.1% إلى 113.1 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 85.6 مليون دينار في 2022، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 4.1% إلى 44.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 42.8 مليون دينار في 2022.وانخفض إجمالي الأصول بنسبة 3.1% ليصل إلى 4.17 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بمبلغ 4.3 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 0.4% لتصل إلى 2.43 مليار دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بمبلغ 2.42 مليار دينار لسنة 2022.وجاءت النسب الرقابية قوية ولاتزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، ونسبة تغطية السيولة 198.2%، ونسبة صافي التمويل المستقر 113.4% ونسبة الرفع المالي 11.8%.نمو قويوقد استهل رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح تعليقه على النتائج المالية، قائلا: «إن الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والبالغة 111.2 مليون دينار هي الأعلى خلال الـ 15 عاما الماضية، مبينا أن أرباح السنة الحالية تعكس نموا قويا على أساس سنوي مقارن بلغ 37.6 مليون دينار أو نسبة مقدارها (51%)».وأوضح الدعيج أن النتائج المالية للسنة جاءت مدفوعة بمعدلات الفائدة المرتفعة والزيادة في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 4.1%، إضافة إلى انخفاض حجم المخصصات مقارنة بالعام الماضي ما ساهم في زيادة الربحية الصافية للبنك.وأكد أن التحسن الكبير في مؤشرات الأداء الرئيسية كان نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي اتخذها البنك في السنوات الماضية، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 2.77% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنسبة مقدارها 2.13% لعام 2022.بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.8% (2022: 9.9%) ونسبة العائد على الأصول 2.6% (2022: 1.7%) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 31.4% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.تطورات رقميةوقال الدعيج إن الزخم الذي شهدناه خلال عام 2023 لجهة ترسية المشاريع التنموية من المتوقع أن يتواصل في عام 2024. وهذا التوجه، إلى جانب الاستقرار المأمول، سوف يستفيد منه القطاع المصرفي بصورة كبيرة.وتابع أن البنك قد قام بافتتاح فرع جديد مجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية في الخيران لتلبية احتياجات العملاء، كما قام البنك بنقل فرعه في السالمية وافتتح فرع بديل بمساحة أكبر في السلام مول مجهز بأحدث التقنيات المصرفية.وعلى صعيد التحسينات في مجال الخدمات الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، أوضح الدعيج أن البنك مجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير المطبقة في الصناعة المصرفية الرقمية بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة بهدف توفير الراحة للعملاء وتخفيف الضغط على الفروع من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية وتعزيز مراكز الخدمات المصرفية الذاتية المتوافرة في معظم فروع التجاري لتسهيل معاملات العميل المصرفية من خلال نقطة واحدة.هذا، وقد حصد «التجاري» جائزة ماستركارد كأعلى بنك بنسبة تفعيل خاصية رقمنة البطاقات على المحافظ الالكترونية، وذلك خلال منتدى الأعمال «ماستركارد مينا إيست» على مستوى الشرق الأوسط - الذي أقيم في دبي، والخاص بمستقبل التجارة الرقمية والإلكترونية ما يدل على تميز «التجاري» في جهود التحول الرقمي.الاستدامة والمسؤولية الاجتماعيةوأشار الدعيج إلى أن «التجاري» قد حظي بتقدير رفيع المستوى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحصوله على جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» لعام 2023 عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة.كما حصل البنك أيضا على جائزة «المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة» تقديرا لالتزام البنك بتطوير وتشجيع المواطنين الكويتيين وخاصة فئة الشباب، حيث يحرص «التجاري» على تحفيزهم على العمل لديه مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية إيمانا من البنك بأهمية دعم الطاقات الكويتية الشابة.وأضاف أن «التجاري» قد أظهر التزاما راسخا بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على مدار العام. وعلى هذا النحو، أصدر البنك أول تقرير شامل عن الاستدامة لعام 2022. وقد غطى التقرير جميع مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وألقى الضوء على مساعي البنك نحو التمويل المستدام والتحول الأخضر والمسؤولية الاجتماعية بصفته بنكا مسؤولا اجتماعيا.شكر وتقديرواختتم الدعيج حديثه رافعا أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وموجها الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى في الكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، وكذلك للمساهمين والإدارة التنفيذية والموظفين والعملاء، مهنئا الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.التوسع في مبادرات التحول الأخضرأوضح الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنك التجاري يعمل على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر «GO Green» والتي جرى إطلاقها سابقا من خلال تقديم قروض وتسهيلات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط. هذا، ويعمل «التجاري» أيضا بصورة مستمرة داخل مقراته وفروعه على توسيع نطاق تطبيق طرق توفير الطاقة وتجنب الهدر في الموارد.وعلى صعيد توعية العملاء، يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.أرقام ذات دلالة٭ 13.5% نمو الأرباح التشغيلية قبل المخصصات إلى 116.7 مليون دينار.٭ 113.1 مليون دينار صافي إيراد الفوائد.. بارتفاع نسبته 32.1%.٭ 4.1% زيادة بالدخل من الرسوم والعمولات إلى 44.5 مليون دينار.٭ 4.17 مليارات دينار إجمالي أصول البنك كما في 31 ديسمبر 2023.٭ 2.43 مليار دينار القروض والسلفيات بنمو سنوي 0.4%.٭ 18.1% معدل كفاية رأس المال.. أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.٭ 198.2% نسبة تغطية السيولة.. و113.4% صافي التمويل المستقر.. و11.8% الرفع المالي.