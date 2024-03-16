ميد الكويت تدرس إمكانية بناء مصنع لإنتاج اليوريا

المشروع سيتم ربطه بمصفاة الزور مع استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون

محمود عيسىتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 11 يناير الماضي، ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تخطط لطرح مناقصة لإجراء دراسات تبحث في إمكانية بناء مصنع لإنتاج اليوريا على ان يتم ربطه بمصفاة الزور مع استخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون.وكانت «الأنباء» قد ذكرت ان «مؤسسة البترول» طلبت من الشركات النفطية التابعة تنفيذ دراسات شاملة لاستكشاف إمكانية استخدام مصادر ثاني أوكسيد الكربون لاستخدامها لإنتاج اليوريا إلى جانب الهيدروجين، مشيرة إلى ان مصفاة الزور تعكف على تنفذ هذه الدراسة ضمن أهدافها الاستراتيجية».وأضافت مجلة ميد انه من المقرر طرح عقد دراسات الجدوى والدراسات التجريبية للمصنع في أبريل المقبل، وفقا لأحدث خطة سنوية لشركة كيبيك.وتوقعت المجلة أن تستغرق الدراسات سنة واحدة وسيتم طرحها للمناقصة باستخدام طريقة التعاقد بمبلغ مقطوع.ومضت إلى القول ان الدراسات ستنصب على إمكانية استخدام مصادر ثاني أكسيد الكربون من مجمع مصفاة الزور، وبشكل رئيسي غاز المداخن من وحدة الطاقة الهيدروليكية والغاز الخلفي من وحدة امتصاص الضغط المتغير من أجل إنتاج اليوريا، ومن المقرر ان يعمل المصنع على الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين والنيتروجين، وفقا للخطة السنوية للشركة.وتعتقد كيبيك أن المشروع سيساعد في إزالة الكربون من مصفاة الزور وكذلك إزالة الكربون من مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط له، ليخلق في الوقت ذاته قيمة مضافة من خلال إنتاج اليوريا على نطاق ضيق، وقدرت ميزانية دراسة الجدوى بمبلغ 100 ألف دينار.