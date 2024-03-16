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الكويت تعمل على إنزال 3 كيبلات إنترنت دولية جديدة

3/16/2024 2:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
كشف رئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عامر حيات، لـ «الأنباء» عن أن الكويت ترتبط بشبكة الانترنت من خلال 5 كيبلات دولية، تشكل منظومة وسائط النقل الفنية لحركة الانترنت والبيانات دوليا ومحليا فيما يجري العمل على رفع عددها إلى 8 كيبلات دولية من خلال إنزال 3 كيبلات جديدة بالكويت. وأشار حيات إلى أن الكيبلات التي تربط الكويت بشبكة الانترنت الدولية نوعان: الأول منهما البحري وترتبط الكويت من خلالها بـ 2 من الكيبلات، والآخر بري وترتبط الكويت بالشبكة من خلاله بـ 3 كيبلات.
ولفت إلى أنه لجهة الكيبلات البحرية فترتبط الكويت بشبكة الانترنت من خلال الكيبل البحري الدولي فالكون «FALCON»، بالإضافة إلى الكيبل البحري الدولي جي بي آي «GBI».
وذكر أن الكيبلات الثلاثة البرية مترابطة بشركات المشغلين في المملكة العربية السعودية وهو كيبل شركة اتحاد موبايلي السعودية الذي يمر بمنفذ النويصيب ومنفذ السالمي، وكيبل شركة الاتصالات السعودية stc والذي يمر بمنفذ النويصيب ومنفذ السالمي، وكيبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي الذي يمر بمنفذ النويصيب.
بدوره، أكد مدير إدارة الوصلات الدولية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. جمال صادق، أن تلك الكيبلات تربط الكويت بالشبكة الدولية ولا تستخدم الأراضي الكويتية كوسيلة للمرور فقط، وهو ما يعظم استفادة الكويت من موقعها إذ ان ارتفاع عدد الكيبلات التي ترتبط بالكويت يؤمن استمرار خدمات الانترنت بكفاءة عالية.
وأشار صادق إلى انه وفقا لأحدث تقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن إجمالي سعات الكيبلات الخمسة التي تعمل حاليا يبلغ نحو 8580 غيغا بت في الثانية.
وتبلغ سعة الكيبلات الـ 3 البرية نحو 3830 غيغا بت في الثانية، من بينها السعة الإجمالية لكيبل شركة اتحاد موبايلي السعودية تصل إلى نحو 400 غيغا بت.
أما سعة كيبل شركة الاتصالات السعودية stc فتصل إلى 3030 غيغا بت، وتبلغ سعة كيبل هيئة الربط الكهربائي الخليجي 400 غيغا بت.
وتبلغ سعة الكيبلين البحريين الدوليين في الكويت نحو 4750 غيغا بت، من بينها 2050 غيغا بت للكيبل البحري الدولي فالكون، و2700 غيغا بت للكيبل البحري الدولي جي بي آي.

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