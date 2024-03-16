13 18 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية فبراير



13.53 مليار دينار إجمالي الموجودات في فبراير الماضي

2.1 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير

الاحتياطيات السائلة تغطي الواردات لأكثر من 13 شهراً معدل تغطية الواردات يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف

علاء مجيدشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت ارتفاعا بنهاية شهر فبراير الماضي ليصل إلى مستوى 13.18 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 4.27% وبواقع 541 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.64 مليار دينار في شهر يناير الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر فبراير 2024.ومنذ بداية العام وخلال أول شهرين من العام الحالي 2024 فقد سجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعا بنسبة 1.54% وبقيمة 200 مليون دينار مقارنة بـ 12.98 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي.ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.احتياطي الذهبولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الـــحالية.ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل اجمالي موجودات البنك 13.53 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ13.18 مليار دينار بالاضافــة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 313.61 مليون دينار.وشهد اجمالي الموجودات ارتفاعا شهريا خلال فبراير الماضي بنسبة بلغت 4.3% مقارنة بـ12.96 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، ومنذ بداية العام شهدت الموجودات ارتفاعا بنسبة 1.57% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية بديسمبر الماضي.وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.الأوراق المالية والمسكوكاتسجل مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات خلال شهر فبراير من العام الحالي 2024 نحو 2.098 مليار دينار بارتفاع قدره 196 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 10.14% عن شهر يناير البالغ 1.933 مليار دينار، وتتوزع الأوراق المالية والمسكوكات على 2.067 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.566 مليون دينار.وارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر فبراير حيث وصلت إلى مستوى 1.154 مليار دينار مقارنة بمستوى 1.087 مليار دينار في شهر يناير الماضي.وصعدت فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية فبراير إلى 699.37 مليون دينار مقارنة 638.79 مليون دينار في يناير الماضي، وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية فبراير الماضي 125.94 مليون دينار في مقارنة بـ 103.17 ملايين دينار في يناير الماضي.وزادت أيضا فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 56.98 مليون دينار مقارنة بـ 46.62 مليون دينار في يناير الماضي، كما ارتفعت فئة النصف دينار لتبلغ 16.59 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 14.02 مليون دينار في يناير الماضي. وارتفعت فئة الربع دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 13.64 مليون دينار مقارنة بـ 11.89 مليون دينار في يناير الماضي. أما على مستوى المسكوكات فقد ارتفعت خلال شهر فبراير من العام الحالي 2024 لتصل لمستوى 31.56 مليون دينار مقارنة بمستوى 31.52 مليون دينار التي تم تسجيله في يناير الماضي.وبلغت فئة الـ 100 فلس خلال شهر فبراير الماضي بنحو 14.24 مليون دينار مرتفعة عن مستوى شهر يناير والتي سجلت وقتها 14.22 مليون دينار.وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 10 ملايين دينار خلال فبراير الماضي مرتفعة عن مستويات شهر يناير الماضي البالغة 9.98 ملايين دينار.بينما ارتفعت فئة الـ 20 فلسا خلال شهر فبراير بنسبة طفيفة مسجلة مستويات 4.09 ملايين دينار، كما زادت قليلا فئة الـ 10 فلوس مسجلة مستويات 1.93 مليون دينار بنهاية شهر فبراير، وسجلت فئة الـ 5 فلوس خلال شهر فبراير نفس مستويات شهر يناير الماضي تقريبا، وسجلت فئة الـ 1 فلس بنهاية فبراير مستوى 12.76 ألف دينار وهو نفس مستوى شهر يناير السابق.