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مظاهرات ومسيرات في أنحاء بريطانيا لوقف إطلاق النار في غزة

3/16/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر الآلاف من البريطانيين، اليوم السبت، في عشرات المدن والمناطق البريطانية، بما فيها عدد من المناطق والأحياء في العاصمة لندن، رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.


وقالت حملة التضامن مع فلسطين، إن عددا كبيرا من المدن والمناطق في أنحاء المملكة المتحدة بما فيها مناطق في لندن ومدن مثل برمنغهام ومانشستر وباث وبريستول وكارديف وايكستر وليتسر و وديربي وليدز ونوتنغهام وساوثهامبتون، شهدت مظاهرات ومسيرات محلية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكبه من مجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.


ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مثل“أوقفوا إطلاق النار الآن” و“الحرية لفلسطين” و“أوقفوا الاحتلال” و”أوقفوا المجزرة” و”العقوبات لإسرائيل”.


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