ندوة حوارية في مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية شباب مادبا اليوم السبت، ندوة حوارية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.



وبين أمين عام وزارة الشباب حسين الجبور الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والنهضة في كل القطاعات فكل خطابات جلالته للحكومات أكدت على إيلاء الشباب العناية والرعاية، مشيرا إلى منظومة تحديث الحياة السياسية وإقرار قانون الانتخاب والأحزاب والتي مكنت الشباب وأصبح في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد، إلى رسالة عمان التي ركزت على إنقاذ الشباب من الفكر المتطرف، وإطلاق كلمة سواء وأسبوع الوئام وترجمتها وزارة الأوقاف على أرض الواقع لمخاطبة الشباب كيف نلتزم باسلامنا دون تطرف والتأكيد على التسامح.

وأوضح النائب الأسبق محمد الشوابكة مواقف جلالة الملك ووقوفه سدا منيعا في وجه المؤامرات التي استهدفت وطننا وبقي الأردن وطنا حرا أبيا وأثبت للجميع أن الوطن عصي على المؤامرات.

وبين النائب السابق نبيل غيشان أن الحكم الهاشمي يستمد شرعيته من شرعية الإنجاز الذي تحقق على كل المستويات في الأردن حيث بقي الأردن صامدا شامخا وحافظ على أمنه واستقراره .

