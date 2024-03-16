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إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

3/16/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "كان" العبرية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني بزعم قيامه تنفيذ عملية إطلاق نار في مقبرة المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.
وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.
ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.














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