إطلاق نار على فلسطيني في الخليل بزعم تنفيذ عملية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "كان" العبرية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على فلسطيني بزعم قيامه تنفيذ عملية إطلاق نار في مقبرة المستوطنة اليهودية في مدينة الخليل.
وأكدت القناة أنه لا إصابات جراء العملية المزعومة بينما يعمل جيش الاحتلال على تمشيط المكان.
ودوت صفارات الإنذار في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، للاشتباه بتسلل فلسطينيين لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.
MENAFN16032024000208011052ID1107985246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.