Saturday, 16 March 2024 05:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من مخيم إربد

3/16/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا شبابيا من مخيم إربد يمثل فريق "بذرة خير " التطوعي.
واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر، وما يعانيه أهل الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات تعسفية إسرائيلية، وحث المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان والإنتهاكات، وضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأهل في غزة.
وقال إن جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية، كان لها أكبر التأثير على مواقف كثير من الدول، لجهة حشد التأييد الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد لتفاقم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأهل في القطاع، ووقف دوامة العنف والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأهل في الضفة الغربية.
وأكد العيسوي أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، ويشكل حلها العادل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال العيسوي إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، سيواصل جهوده لوقف العدوان السافر على غزة وضمان وصول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية، من خلال إرسال الطائرات الإغاثية أو عبر القوافل البرية، وعمليات الإنزال الجوي.
وأضاف أن الأردن فتح جميع أبوابه لتقديم جميع أشكال الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، واستقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.
وأشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، لإجلاء حقيقة الظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة وفلسطين، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية، لافتا إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودوره في الإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، ورافق بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وإلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.
وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وشدد العيسوي على ضرورة التصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومقدراته ومنجزاته.
من جهتهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك لنصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني.
وقالوا إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، الدولة الأولى، التي كسرت الحصار على غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد في غزة وكذلك تأمين المستشفيات الأردنية الميدانية بالمستلزمات الطبية عبر عمليات إنزال جوي مظلي، وإرسال مستشفى ميداني إلى نابلس، ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وعبروا عن فخرهم بمشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي، لإغاثة الأهل في غزة، وأن هذه المشاركة تجسد موقف الأردن الثابت والشجاع تجاه الأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمنوا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، ومشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة.
وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم لها، والمحافظة على هويتها وعروبتها العربية في ظل محاولات التهويد، التي تقوم بها إسرائيل.
كما استذكروا مواقف و تضحيات الهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، الذين سطروا أسمى مواقف الشرف والرجولة على مدار التاريخ، في دعم ومساندة قضايا أمتهم.

وأشادوا بالدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الأردن واستقراره.
وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أهمية دور الشباب في إبراز رسالة الدولة الأردنية، والتركيز وتسليط الضوء على مواقفه المشرفة وجهوده تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن تلك المواقف والجهود عبر مختلف المنابر.













MENAFN16032024000208011052ID1107985245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث