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استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

3/16/2024 10:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان باستشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن "إيشل" إلى أحد المستشفيات.


وذكرت الهيئة والنادي أن أبو غنيمة (26 عامًا) من النقب اعتقل في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنّ استشهاده يرفع عدد الشهداء الأسرى بسجون الاحتلال ومعسكراته منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 13 شهيدًا على الأقل.


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