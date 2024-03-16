الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيانه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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