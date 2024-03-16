الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانه:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 / 9 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.