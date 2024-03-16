كهرباء ومياه دبي تساهم في حملة وقف الأم بـ20 مليون درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

تهدف الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على المشاركة في الحملات الرمضانية، وقال: "حريصون على المشاركة في كافة المبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها فارس العطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صاحب الأيادي البيضاء والرائد العالمي في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض وتمثل هذه المبادرات رمزاً للتكاتف الإنساني، وعلامة فارقة في تغيير حياة ملايين البشر وتمكينهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وعلى رأسها التعليم عبر توفير فرص مستدامة للأفراد والمجتمعات الأقل حظاً لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم بما يعزز الاستقرار لديهم".

وأضاف معاليه: "فخورون في الهيئة بدعم حملة وقف الأم التي تكرم عطاء الأمهات وتستكمل النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وسيكون لحملة (وقف الأم) دور مؤثر في الحد من المعاناة التي يعيشها الملايين حول العالم نتيجة غياب التعليم الجيد للجميع التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم، ويقف عائقاً أمام تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ".

وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً وتمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتوفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

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