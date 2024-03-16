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حكماء المسلمين يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام

3/16/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك تزامنا مع احتفاء العالم باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الذي يوافق 15 مارس من كل عام.

وأكد سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن القرار الأممي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتشجيع جهود المجتمع الدولي نحو القضاء على ظاهرة الإسلاموفوبيا وبناء عالمٍ أكثر عدلًا وسلامًا، يتمتع فيه مختلف أفراد المجتمع بالاحترام والكرامة بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي دين الرحمة والسلام، ويرتكز على قيم التسامح والعدالة والإحسان، وتعزز تعاليمه السمحة التعايش السلمي بين الناس من مختلف الأديان والثقافات.

وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وتتطلَّب اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة وسنَّ تشريعاتٍ ملزمةٍ تُسهِمُ في القضاء على كافة مظاهر الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا، بما يسهم في تحقيق السِّلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن حرية الاعتقاد أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها حقوق الإنسان.

وأشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن المسلمين يمثلون التنوع الرائع للأسرة البشرية، وإلقائه الضوء على المساهمات الكبيرة التي قدمها العلماء المسلمون في الثقافة والفلسفة والعلوم، وأن الإسلام الذي يعتنقه ما يقرب من ملياري شخص يمثل أحد ركائز التاريخ الإنساني المشترك.

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