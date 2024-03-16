تواصل فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم وسط أجواء إيمانية

تواصلت فعاليات“مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم” في يومها الرابع وسط أجواء إيمانية.

فقد احتضنت قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي منافسات حفظة القرآن الكريم من سبع دول مختلفة وسط حضور كبير من أعضاء اللجنة المنظمة، وكوكبة من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي ورعاة المسابقة، وأولياء أمور المتسابقين ومرافقيهم إضافة إلى جمهور غفير من المتابعين للفعاليات القرآنية.

شملت قائمة المتسابقين الذين شاركوا في اليوم الرابع عماد أبلهي من بلجيكا، أمير هادي بايرامي علي رضا من إيران، فوفانا مامادو من الجابون، عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي من سلطنة عمان، أنس رايمي من بنين، محمد قاسم محمدي من أفغانستان، وزاو مين زين من ماينمار، جميعهم تنافسوا في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم.

وأكد الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الأهمية الكبرى التي تكتسبها هذه المسابقة في تعزيز الوعي القرآني عالميًا، مشيرًا إلى أن الجائزة حققت تقدمًا ونجاحًا دوليًا يحتذى في خدمة كتاب الله وأصبحت محط تقدير وإعجاب عالمي.

وأشاد حارب بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله لهذه المسابقة ومتابعة سموه لجميع فعالياتها وتوجيهه بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

وأشار حارب إلى الإشادات الكبيرة من داخل الدولة وخارجها بما تقدمه الجائزة وقال :“هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة ببذل قصارى جهدنا للنهوض بالمسابقة والمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز والمكانة المرموقة التي بلغتها” .. وشكر العاملين والمتطوعين على جهودهم الكبيرة والمبذولة.

من جانبه أشار أحمد الزاهد، المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى الخصوصية الفريدة التي يحملها شهر رمضان للمسلمين حول العالم وكيف تسهم المسابقة في إثراء الأجواء الروحانية من خلال سماع تلاوات قرآنية يومية تعمق الصلة بالله.

وسلط الضوء على كيفية إضافة المسابقة الدولية للقرآن الكريم لرونق وجمالية خاصة لهذا الشهر عبر تقديم تلاوات يومية من حفظة القرآن تضفي جوًا من المنافسة الشريفة والتفاعل الجماهيري.

وأعرب عن امتنانه لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ساهم في تطوير هذه الجائزة لتصبح منارة للتميز مع التوسع في فروعها وتحسين كفاءة الفريق العامل والمتطوعين.. وعبر عن شكره لمؤسسة دبي للإعلام والمحطات الشريكة في بث الحدث.

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