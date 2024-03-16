تواجه أكبر خسارة للثلوج في العالم.. ماذا يحدث في جبال الألب الأسترالية؟

تواجه جبال الألب الأسترالية أكبر خسارة للثلوج في العالم وذلك بسبب الاحتباس الحراري.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى انخفاض الغطاء الثلجي في جبال الألب الأسترالية بنسبة 78% بحلول نهاية القرن، وهو أسرع بكثير من الانخفاضات التي تم تقييمها في ست مناطق رئيسية أخرى للتزلج.

وحذرت الدراسة التي نشرها باحثون من جامعة بايرويت الألمانية من العواقب المتسارعة لأزمة المناخ، وتوقعت أن تفقد 13% من مناطق التزلج في جميع أنحاء العالم كل الغطاء الثلجي الطبيعي في مستقبل ذي انبعاثات عالية.

وقالت الدراسة: "في غضون هذا القرن، سيؤدي تغير المناخ المستمر على مستوى العالم إلى انخفاض كبير في أيام الغطاء الثلجي السنوي في مناطق التزلج الحالية في ظل جميع سيناريوهات الانبعاثات".

وتوقعت الدراسة زيادة كبيرة في مناطق التزلج التي تفتقر تمامًا إلى الثلوج في المستقبل.

وركزت الدراسة على سبع مناطق رئيسية للتزلج الجبلي، بما في ذلك جبال الألب الأوروبية، والأنديز، وجبال الآبالاش، وجبال الألب الأسترالية، وجبال الألب اليابانية، وجبال الألب الجنوبية، وجبال روكي، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.



وفي كل منها، قامت بتقييم عواقب ثلاثة سيناريوهات لتغير المناخ: الانبعاثات "المنخفضة" و"المرتفعة" و"المرتفعة جدًا".

وفي ظل هذه الظروف الثلاثة، فإن أيام الغطاء الثلجي السنوية عبر المناطق الجبلية السبع الرئيسية مع التزلج على المنحدرات "ستنخفض بشكل كبير في جميع أنحاء العالم".

وجاء في الدراسة: "في ظل سيناريو الانبعاثات العالية، فإن مناطق التزلج في نصف الكرة الجنوبي ... ستكون الأكثر تأثرا بتغير المناخ".

يعد معدل الانخفاض في أستراليا بنسبة 78% هو الأعلى على الإطلاق في مناطق التزلج الرئيسية التي تم تقييمها، والتي تشمل جبال الألب الأوروبية بنسبة 42%، وجبال الألب اليابانية بنسبة 50% وجبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا بنسبة 51%.

وقالت الدراسة إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق التزلج الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية بظاهرة الاحتباس الحراري، مضيفة أن الربحية الاقتصادية لمنتجعات التزلج حول العالم قد تنخفض نتيجة لانخفاض الغطاء الثلجي.

وتوقعت الدراسة أن الاستراتيجيات الفنية والإدارية مثل صنع الثلج الاصطناعي "لن تكون إجراءً تعويضيًا كافيًا في ظل سيناريو تغير المناخ الشديد"، على الرغم من استخدامها على نطاق واسع في الوقت الحاضر للتخفيف من ندرة الثلوج.

ووجدت الدراسة أن "منتجعات الثلج قد تحتاج إلى الانتقال أو التوسع في المناطق الجبلية الأقل كثافة سكانية على ارتفاعات أعلى لمكافحة آثار تغير المناخ".

"تعد هذه النتائج مثيرة للقلق اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. وذلك لأن الاستراتيجيات مثل تحديد المنحدرات، والمناظر الطبيعية، وتطوير مناطق تزلج جديدة في مواجهة الشمال والمنحدرات المرتفعة تعتبر "تهديدات للطبيعة والتنوع البيولوجي الجبلي الفريد".

وقالت الدراسة إنه في حين أن التزلج وقيمته السياحية لهما أهمية كبيرة للاقتصادات المحلية، فإن "التنوع البيولوجي في المناطق الجبلية يتأثر بشدة بالفعل بظاهرة الاحتباس الحراري".



ما هو الاحتباس الحراري



تُعرّف ظاهرة الاحتباس الحراري، أو ظاهرة الاحترار العالمي

على أنّها ارتفاع في معدّل درجة حرارة الهواء الجوّي الموجود في الطبقة السفلى من سطح الأرض.

كيف يحدث الاحتباس الحراري؟

تحدث هذه الظاهرة عند حبس أو احتباس حرارة الشمس في الغلاف الجوي للأرض بعد دخولها إليه، ممّا يرفع درجة حرارة الأرض ويجعلها أكثر دفئاً، ويتم ذلك من خلال امتصاص غازات الغلاف الجوي كثاني أكسيد الكربون لطاقة الشمس وحبسها بالقرب من الأرض ممّا يساهم في ارتفاع حرارة الأرض.



