شراكة بين نظام الخصم المباشر و«كيݒر» لتسهيل إجراءات المتعاملين

أبرم «نظام الخصم المباشر» في دبي شراكة مع «كيݒر Keyper»؛ المنصة المتخصصة لإدارة العقارات مدعومة بالتكنولوجيا، وذلك لغرض انشاء منصة رقمية لمدفوعات الإيجار، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته لجميع المستأجرين والملاك في دولة الإمارات.

يؤدي نظام الخصم المباشر إلى خصم الإيجار تلقائياً من الحساب المصرفي للمستأجر بموجب شروط متفق عليها مسبقاً ويعكس تماماً الوظائف التي تؤديها الشيكات المؤجلة. تتخلّص هذه التقنية من النظام المعرّض للأخطاء فيما يتعلق بقبول الشيكات وإدارتها ومعالجتها، وتتوافق بسلاسة مع التوجيهات الاستراتيجية للمصرف المركزي وحكومة الإمارات العربية المتحدة للانتقال نحو طرق الدفع الحديثة.

كجزء من مشروع إطلاق هذا النظام، تقوم شركة «كيݒر» بدمج خدمات تسهيل الإيجار (استأجر الآن وادفع لاحقاً) في عملية الإيجار، ما يوفر للمستأجر المرونة اللازمة لأداء دفعات رقمية شهرية، مع ضمان حصول المالك على مدفوعات الإيجار مقدماً. بفضل نظام الخصم المباشر، من المتوقع أن يؤدي هذا التحوّل نحو المدفوعات الرقمية إلى تعزيز تجربة الإيجار لكل من الملاك والمستأجرين بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بمعالجة دفع الإيجار. وتعتبر هذه المبادرة مفيدة بشكل خاص للمستثمرين العقاريين غير المقيمين في دبي، حيث توفر لهم وسيلة سهلة لتأجير عقاراتهم واستلام المدفوعات رقمياً مهما كان مكان وجودهم حول العالم.

على الرغم من التقدم السريع في الحلول الرقمية والمبادرات العديدة التي تهدف إلى تشجيع الإقبال، إلا أنّ اعتماد مدفوعات الإيجار الرقمية كان بطيئاً، حيث لا يزال 95% من المستأجرين مجبرين على الدفع بالشيكات. لهذا السبب، يلبي هذا التعاون الجديد على وجه التحديد احتياجات أصحاب العقارات من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون الآن غالبية العقارات المستأجرة في دبي.

وقال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيݒر»: «نحن متحمّسون للتعاون مع شركة نظام الخصم المباشر لتقديم هذا الحل الرقمي الثوري لدفع الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيكات من مخلّفات الماضي، كما أنّ الحاجة لهذا الحل كانت واضحة لأنّ جميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي غير راضين عن الشيكات، ولكنهم يفتقرون إلى بديل قابل للتطبيق يحافظ على وظائف وأمن الشيكات دون إضافة أي تعقيدات ينبغي أخذها بعين الاعتبار».



وأضاف: «إنّ عدم اعتماد المصارف نظام الخصم المباشر يُعتبر إضافة كبيرة بالنسبة إلينا، إذ إنّ دمج الخصم المباشر في خدمتنا يساعد عدداً كبيراً من أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع المستحقات والقروض المصرفية المضمونة بممتلكاتهم».

وقال عمير بت، الرئيس التنفيذي لشركة نظام الخصم المباشر: «تمثل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالابتكار ورؤيتنا لتبسيط وتعزيز عملية الإيجار لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. ويتيح لنا التعاون مع شركة «كيݒر» فرصة لتوسيع نطاق وصولنا والمساهمة في التحول الرقمي لسوق الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواءمته مع المدن العالمية المماثلة الأخرى. معاً، نضع معياراً جديداً لسوق الإيجار بأكمله، ما يجعل العملية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الاستخدام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز