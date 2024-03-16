Saturday, 16 March 2024 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شراكة بين نظام الخصم المباشر و«كيݒر» لتسهيل إجراءات المتعاملين

3/16/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبرم «نظام الخصم المباشر» في دبي شراكة مع «كيݒر Keyper»؛ المنصة المتخصصة لإدارة العقارات مدعومة بالتكنولوجيا، وذلك لغرض انشاء منصة رقمية لمدفوعات الإيجار، تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته لجميع المستأجرين والملاك في دولة الإمارات.

يؤدي نظام الخصم المباشر إلى خصم الإيجار تلقائياً من الحساب المصرفي للمستأجر بموجب شروط متفق عليها مسبقاً ويعكس تماماً الوظائف التي تؤديها الشيكات المؤجلة. تتخلّص هذه التقنية من النظام المعرّض للأخطاء فيما يتعلق بقبول الشيكات وإدارتها ومعالجتها، وتتوافق بسلاسة مع التوجيهات الاستراتيجية للمصرف المركزي وحكومة الإمارات العربية المتحدة للانتقال نحو طرق الدفع الحديثة.
كجزء من مشروع إطلاق هذا النظام، تقوم شركة «كيݒر» بدمج خدمات تسهيل الإيجار (استأجر الآن وادفع لاحقاً) في عملية الإيجار، ما يوفر للمستأجر المرونة اللازمة لأداء دفعات رقمية شهرية، مع ضمان حصول المالك على مدفوعات الإيجار مقدماً. بفضل نظام الخصم المباشر، من المتوقع أن يؤدي هذا التحوّل نحو المدفوعات الرقمية إلى تعزيز تجربة الإيجار لكل من الملاك والمستأجرين بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بمعالجة دفع الإيجار. وتعتبر هذه المبادرة مفيدة بشكل خاص للمستثمرين العقاريين غير المقيمين في دبي، حيث توفر لهم وسيلة سهلة لتأجير عقاراتهم واستلام المدفوعات رقمياً مهما كان مكان وجودهم حول العالم.

على الرغم من التقدم السريع في الحلول الرقمية والمبادرات العديدة التي تهدف إلى تشجيع الإقبال، إلا أنّ اعتماد مدفوعات الإيجار الرقمية كان بطيئاً، حيث لا يزال 95% من المستأجرين مجبرين على الدفع بالشيكات. لهذا السبب، يلبي هذا التعاون الجديد على وجه التحديد احتياجات أصحاب العقارات من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون الآن غالبية العقارات المستأجرة في دبي.

وقال عمر أبو عناب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيݒر»: «نحن متحمّسون للتعاون مع شركة نظام الخصم المباشر لتقديم هذا الحل الرقمي الثوري لدفع الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيكات من مخلّفات الماضي، كما أنّ الحاجة لهذا الحل كانت واضحة لأنّ جميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي غير راضين عن الشيكات، ولكنهم يفتقرون إلى بديل قابل للتطبيق يحافظ على وظائف وأمن الشيكات دون إضافة أي تعقيدات ينبغي أخذها بعين الاعتبار».

وأضاف: «إنّ عدم اعتماد المصارف نظام الخصم المباشر يُعتبر إضافة كبيرة بالنسبة إلينا، إذ إنّ دمج الخصم المباشر في خدمتنا يساعد عدداً كبيراً من أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع المستحقات والقروض المصرفية المضمونة بممتلكاتهم».

وقال عمير بت، الرئيس التنفيذي لشركة نظام الخصم المباشر: «تمثل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالابتكار ورؤيتنا لتبسيط وتعزيز عملية الإيجار لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. ويتيح لنا التعاون مع شركة «كيݒر» فرصة لتوسيع نطاق وصولنا والمساهمة في التحول الرقمي لسوق الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواءمته مع المدن العالمية المماثلة الأخرى. معاً، نضع معياراً جديداً لسوق الإيجار بأكمله، ما يجعل العملية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الاستخدام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16032024000110011019ID1107985211

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث