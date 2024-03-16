مقتل 16 سورياً بينهم 9 سيدات خلال البحث عن الكمأة

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 16 شخصا، بينهم 9 سيدات، بريف الرقة الشرقي مصرعهم
جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة.
كما أصيب ستة أشخاص في انفجار اللغم وهو من مخلفات تنظيم داعش.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه يرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين جراء انفجار ألغام وأجسام
إلى 74 شخصا بينهم 16 سيدة و24 طفلا منذ مطلع يناير، بالإضافة إلى إصابة 71 شخصا، من ضمنهم 4 سيدات و39 طفلا.
وتشهد مناطق ريف دير الزور سنوياً حوادث مشابهة حيث يتعرض عمال جمع فطر الكمأة لانفجارات وهجمات من قبل مسلحين في بادية دير الزور.
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