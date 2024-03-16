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مقتل 16 سورياً بينهم 9 سيدات خلال البحث عن الكمأة

3/16/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


لقي 16 شخصا، بينهم 9 سيدات، بريف الرقة الشرقي مصرعهم
جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن فطر الكمأة.

كما أصيب ستة أشخاص في انفجار اللغم وهو من مخلفات تنظيم داعش.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه يرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين جراء انفجار ألغام وأجسام
إلى 74 شخصا بينهم 16 سيدة و24 طفلا منذ مطلع يناير، بالإضافة إلى إصابة 71 شخصا، من ضمنهم 4 سيدات و39 طفلا.


وتشهد مناطق ريف دير الزور سنوياً حوادث مشابهة حيث يتعرض عمال جمع فطر الكمأة لانفجارات وهجمات من قبل مسلحين في بادية دير الزور.

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