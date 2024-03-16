تصرف غريب من شاب ربح 20 ضعف راتبه السنوي

فاز سائق توصيل روماني يقيم في المملكة المتحدة بجائزة يانصيب تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أي ما يوازي 20 ضعف ما يحصل عليه سنوياً من عمله ورغم ذلك وفي اليوم التالي كان في وظيفته وكأن شيئاً لم يحدث.

وربح ماريوس بريدا الذي يعيش في تامورث ستافوردشاير في المملكة المتحدة، بالسحب على الجائزة الكبرى الشهر الماضي وعاد في اليوم التالي إلى عمله كسائق توصيل لأنه لا يرغب في التخلي عن وظيفته، قائلاً "أنا سعيد للغاية بالفوز ومفعم بالمشاعر. الفوز بهذا المبلغ من المال يغير الحياة لكني سأستغرق بعض الوقت حتى أرتب أوضاعي"، وفقا لموقع news9live.

وتدفع الشركة التي يعمل بها ماريوس لسائقي التوصيل حوالي 12 جنيها إسترلينياً في الساعة وإذا عمل أحدهم 40 ساعة في الأسبوع، فسيحصل على 480 جنيها إسترلينيا أسبوعيا، أي ما يصل إلى 24.960 جنيها إسترلينيا سنويا.

وأكد ماريوس أنه سيستغرق بعض الوقت للتفكير فيما يجب عليه فعله بالجائزة الكبرى، وقال إنه يود شراء منزل والذهاب في عطلة، مضيفاً أنه عمل في سلسلة البيتزا منذ وصوله إلى المملكة المتحدة قادماً من رومانيا في عام 2019.



