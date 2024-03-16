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تشمل مليار شخص.. الهند تبدأ التصويت في أضخم انتخابات عالمياً في 19 أبريل

3/16/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت هيئة الانتخابات في الهند اليوم السبت إن البلاد ستبدأ التصويت على مراحل بدءاً من 19 أبريل لانتخاب برلمان جديد، وهي أكبر انتخابات في العالم تشمل نحو مليار شخص لهم حق التصويت.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء القوي ناريندرا مودي المنتخب لفترتين وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف يضم 24 حزبا من المعارضة، وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، بأريحية.
والفوز بالانتخابات سيجعل مودي (73 عاما) ثاني رئيس وزراء فقط يفوز بولاية ثالثة بعد رئيس الوزراء السابق جواهر لال نهرو بطل استقلال الهند ورئيس وزرائها الأول.

ويخوض مودي وحزبه حالة من الاستعداد للانتخابات منذ أشهر قبل الإعلان عن مواعيد التصويت، إذ يجوب رئيس الوزراء أنحاء البلاد كل يوم تقريبا ويفتتح مشروعات جديدة ويصدر بيانات ويشارك في فعاليات دينية ويحضر اجتماعات عامة وخاصة.

ووضع مودي هدفا بحصد حزبه بهاراتيا جاناتا 370 مقعدا مع شغل التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحزب أكثر من 400 مقعد إجمالا في مجلس النواب الذي يتألف من 543 عضوا، وذلك صعودا من 303 مقاعد لحزبه وأكثر من 350 مقعدا للتحالف الوطني الديمقراطي في 2019.

وكان أداء الحزب الذي تأسس عام 1980 في انتخابات عام 2019 هو الأفضل على الإطلاق.

وسيواجه مودي تحالفا تحت اسم (إنديا)، التحالف الهندي الوطني التنموي الشامل، يضم نحو 24 حزبا من المعارضة بقيادة حزب المعارضة الرئيسي (حزب المؤتمر).

لكن التحالف الذي تشكل في العام الماضي يكافح للبقاء في حالة اتحاد ومشاركة المقاعد بشكل ودي للتمكن من خوض مواجهة الند بالند مع حزب بهاراتيا جاناتا.

وتراجع تأييد حزب المؤتمر، الذي حكم الهند 54 عاما من بين 76 عاما مضت على استقلالها عن بريطانيا، لمستويات قياسية متدنية بعدما اكتسح مودي الطريق إلى السلطة، ويكافح الحزب من أجل إحياء الحصول على الدعم.

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