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المجلس العالمي للتسامح و السلام يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

3/16/2024 9:17:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام.
ورحب الجروان في بيان له بالقرار الدولي وقال إن من شأنه تعزيز المحبة والتسامح والاحترام بين الشعوب وتكريس مزيد من الوعي والمسؤولية في مجال احترام الأديان والمعتقدات والمقدسات والتخفيف من التوتر في مناطق التقاء وتعايش الثقافات والتأسيس لمزيد من التعاون بين شعوب العالم على اختلاف دياناتها وعقائدها.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن المجلس يعمل مع أعضائه وشركائه عبر العالم لتعزيز مثل هذه المبادئ الداعمة للتسامح والتعايش والسلام ودعم مثل هذه القرارات الدولية المهمة.

كان القرار قد حث على اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، بما يشمل الأمم المتحدة لمعالجة كراهية الإسلام وأدان التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين، وتدنيس الكتب المقدسة.

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