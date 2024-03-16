ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة والدة الشهيد محمد جديد راشد الشحي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء
اليوم (السبت) واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة سالم جديد الشحي والدة الشهيد محمد جديد راشد الشحي.
وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة قراط في إمارة الفجيرة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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