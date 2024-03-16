شما بنت محمد .. في يوم الطفل الإماراتي نحتفل بأحلام صغيرة تصنع مستقبلا عظيما



أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية حزمة من البرامج تزامنا مع الاحتفاء بـ «يوم الطفل الإماراتي» الذي يصادف الخامس عشر من مارس كل عام والتي تم إعدادها لتضاف للخطة التشغيلية للمؤسسات لعام 2024.

تتضمن البرامج .. برنامج الإعلامي الواعد و برنامج رواد الغذاء وبرنامج المدرب الواعد والمدرب الصغير وبرنامج الباحث الصغير إضافة إلى البرامج الثرية التي تقدم خدماتها لجميع الفئات من عمر 4 سنوات إلى 17 سنة وأبرزها" برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للقراءة الذي يضم برامج فرعية متعددة تقدمها مكتبة أجيال المستقبل بمقر الجمعية والمكتبة الذكية المتنقلة التي تصل للقارئ أينما يكون وبرنامج الوراقين ومبادرة ازرعها لا تعقها وبرنامج المحقق وبرنامج الوعي الصحي وبرنامج معك لصحة نفسية وبرنامج طفولة واعية وبرنامج مفاتيح الأسرة السعيدة و برنامج الراوي الصغير وبرنامج المستثمر وغيرها .

يأتي ذلك في إطار سعى الجمعية لتحقيق أهدافها وترسيخ قيمها وتنفيذ خططها وطموحها بأن أن تكون الجـــمعية الإمــــاراتـــية الأولـــى فـــي بنــــاء وتـــنميـــة الطفــــل وتحقيق رسالتها بالإسهام في تنمية أطفال الإمارات بناءً وتطويراً وتثقيفاً وإصلاحا من خلال برامج نوعية مؤثرة باستخدام أحدث النظم المهنية والإدارية والتقنية وتفعيل الاستثمار الاجتماعي للمساعدة في تحقيق الإيجابية والأمان الوطني وحق الطفل في الحماية.

وقالت الشيخة شما بهذه المناسبة :" في يوم الطفل الإماراتي الذي يحتفى به هذا العام تحت عنوان " حق الطفل في الحماية ".. نحتفل بأحلام صغيرة تصنع مستقبلا عظيما.. يا كل طفل في الإمارات، أنتم شمس هذا الوطن الغالي.. نحتفي بمواهبكم، وضحكاتكم، وخيالكم .. تنمو أرواحكم مثل شجرة الغاف، قوية ومتجذرة في تراثنا.. يا كل أب وكل أم، بين أيديكم ينمو مستقبل وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة، فكل عام وأنتم في فرح دائم بغرسكم الطيب" .

جدير بالذكر أن رؤية الشيخة شما لدعم الطفولة تأتي ضمن الأهداف التي تعمل جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل والتي تعد أول جمعية للطفل في مدينة العين منذ عام 2010 على تحقيقها تلبية لاستراتيجية القيادة الرشيدة بتعزيز البرامج الممكنة لبناء أجيال وطنية وفق الرؤية التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وتضمنت إطلاق يوم الطفل الإماراتي منذ عام 2017 ووضع خطة استراتيجية لتعزيز حقوق الطفل وتنمية فكره وبناء شخصيته.





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