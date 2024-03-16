لطيفة بنت محمد : قيادة الإمارات الوفية دعمت مشروعات الطفولة بلا حدود



ثمنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي دور القيادة الرشيدة في دعم ومساندة مشروعات الطفولة الإماراتية وتوفير الكريمة للطفل الإماراتي على مستوى الأنشطة الاجتماعية والصحية والتربوية والمدرسية كافة حتى أضحت خدمات وإنجازات الطفولة في الإمارات مرجعية عالمية وتجربة تحتذى.

وأكدت سموها في تصريحات لها بمناسبة“يوم الطفل الإماراتي أن الطفولة الإماراتية نالت حقوقها كاملة غير منقوصة وعبرت عن شكرها لقيادة الإمارات الوفية التي أعطت الطفولة بلا حدود وفي عطائها تخطت الحدود.

وقالت سموها : " ونحن في شهر الخير والرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر رمضان المبارك يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أطفال الجائزة وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعبها الوفي".

ورفعت سموها أسمى آيات التهاني أيضا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعمها ومساندتها برامج الطفولة في مختلف المجالات ولحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة لاحتضانها ورعايتها للطفولة الإماراتية وإلى كل القيادات والأمهات والمؤسسات والأفراد الذين يرعون الطفولة الإماراتية بتجرد ونكران".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز