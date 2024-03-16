الفارس الشهم 3 تلبي نداء طفلة فقدت قدميها في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، وواصلت تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة سكان قطاع غزة في

شهر رمضان المبارك،

حيث لبت نداء طفلة فقدت قدميها

وساهمت في توفير خيمة إيواء وطرود ضمن حملة "#فالك_طيب" لمساعدتها ولمحاولة التخفيف عنها في ظل الأوضاع المأساوية الصعبة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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