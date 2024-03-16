سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز لشبكة "إن بي سي" إن هناك غضب عالمي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي تسببت بتجويع مئات آلاف الأطفال بغزة.
وأضاف لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو.
من جانبه قال السيناتور كريس فان هولين إن تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة.
وأضاف أن على إدارة بايدن استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة لإسرائيل بشكل فعال.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدت إسرائيل تحذير بايدن من اجتياح رفح دون حماية المدنيين.
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