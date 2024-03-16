سيناتور اميركي: لا يمكننا الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز لشبكة "إن بي سي" إن هناك غضب عالمي تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي تسببت بتجويع مئات آلاف الأطفال بغزة.



وأضاف لا يمكن الاستمرار في تمويل آلة حرب نتنياهو.

من جانبه قال السيناتور كريس فان هولين إن تجاهل نتنياهو تحذيرات الرئيس الأميركي جو بايدن يجعل الولايات المتحدة تبدو عاجزة.



وأضاف أن على إدارة بايدن استخدام أدوات أخرى لترجمة التحذيرات الموجهة لإسرائيل بشكل فعال.



ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض يدرس الرد إذا تحدت إسرائيل تحذير بايدن من اجتياح رفح دون حماية المدنيين.

