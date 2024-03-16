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الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

3/16/2024 9:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أشرف رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة للأهل في قطاع غزة.


وكان من بين الطائرات المجهزة لعملية الإنزال اليوم طائرة عسكرية تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تشارك للمرة الأولى، حيث تعتبر هذه المشاركة إضافة نوعية لعمليات الإنزال التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية.


وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال تفقده لطائرات المساعدات في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية على استمرارية حشد الجهود الدولية لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الإنزالات الجوية وضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.


وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمعنويات العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة الأردنية، مبدياً إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للمساهمة في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في القطاع.


والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات القاعدة، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية التي وصلت إليها القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.


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