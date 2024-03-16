هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 40 طلب ترخيص وتصريح محطات شحن عامة من اصل 55 طلبا لقطاع الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال كانون الثاني الماضي.



وتوزعت الطلبات بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة بواقع 43 طلبا للحصول على ترخيص او تصريح لأول مرة، منها 39 تصريحا لمحطة شحن عامة ورخصة محطة شحن عامة وثلاث رخص أشخاص عاملين، فيما تلقت 11 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين وطلب تعديل رخصة أشخاص عاملين.



وكانت أعلنت الهيئة سابقا عن منحها أكثر من 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.



ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و 14 محطة خاصة وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف إليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎



وفي هذا الصدد استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، خلال لقائه أخيرا جمعية الطاقة المتجددة سير الإنجاز في مشاريع الطاقة المتجددة وابرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع ومناقشة إمكانية معالجتها.

