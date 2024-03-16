المركزية لكزس تقدّم لعملائها عرضًا حصريًا ومميزًا في رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أطلقت "المركزية لكزس" مؤخرًا حملة شيّقة لعملائها، والتي تتضمن عروضًا حصرية على أربعة من طرازات لكزس الأعلى طلبًا: لكزس إي إس، ولكزس آر إكس، ولكزس إن أكس، ولكزس إل إكس 600، (تطبق الشروط والأحكام).



ستشمل العروض على هذه السيارات مزايا التقسيط الداخلي على أربع دفعات بفائدة 0% على فترة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضمان لمدة سبعة أعوام على بطارية الهايبرد أو لمسافة 150000 كيلو متر، أيّهما أسبق، وخدمة الصيانة الشاملة لمدة عاميْن أو مسافة 40000 كيلو متر (أيهما أسبق)، أو خدمة لكزس الحصرية لمدة 4 أعوام أو مسافة 100000 كيلو متر (أيهما أسبق)، فضلًا عن توفير خيار تبديل السيارات القديمة بأخرى جديدة من نوع لكزس.



تنفرد سيارات لكزس المختارة ضمن الحملة بمزايا فريدة؛ إذ تتخطى لكزس آر إكس كُل ما هو عادي، لتقدم تصميمًا يلفت الأنظار على كل طريق؛ إذ يجمع تصميمها الخارجي بين الحداثة والأناقة، مما يُظهرها بصورة ظلية أكثر أناقة، وتُبرزه مصابيح LED الأمامية الثلاثية الأكثر حدة ذات الترتيب الأفقي، وتكمّله إطارات الألمنيوم المعدنية المتميزة بقياس 21 بوصة. تتجهز سيارة لكزس آر إكس بمحرّك هايبرد سعة 2.5 لتر يوفّر قوة مذهلة تبلغ 247 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 239 نيوتن متر، لتمنح قدرة على القيادة أعلى أيٍ من أشكال التضاريس بكل سهولة.



وبمظهرها الخارجي الأنيق وتصميماتها الداخلية الفاخرة، تأتي لكزس إي إس مثالًا للأناقة والرقي. تحت غطاء المحرك، تكشف لكزس إي إس عن جوهر جريء ينبض ببراعة ديناميكية بفضل المحرك الهايبرد بالكامل رباعي الأسطوانات الذي يمنح قوة 215 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر مع نظام ناقل الحركة المتغير باستمرار. وتوفر لكزس إي إس توازنًا بين القوة والاستجابة وكفاءةً في استهلاك الوقود، سواء أثناء التجول على الطرق السريعة المفتوحة أو التنقل في شوارع المدينة.



أمّا لكزس إن إكس، فتترك انطباعًا مميزًا من كُل زاوية؛ فهي تتميز بمنصة جديدة كُليًا تمهد الطريق لجميع الاحتمالات، وتمنحها مظهرًا أعرض وأكثر استطالة وتصميمًا يخطف الأنظار. ويجمع نظام الهايبرد لسيارة لكزس إن إكس محركًا ديناميكيًا سعة 2.5 لتر وبطارية ليثيوم أيون وناقل سُرعة آلي سداسي السرعات، مما يجعلها تحقق توازنًا مثاليًا بين الأداء والكفاءة.



يجمع التصميم الخارجي المذهل لسيارة لكزس إل إكس 600 بين الرقي والقوة، ويبعث إحساسًا بالفخامة من كلٍ من زوايا السيارة. وتتزود لكزس إل إكس 600 بالقوة من محرك توين توربو 6 أسطوانات V بسعة 3.5 لتر، والذي يمنحها قوة 409 حصان وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، مما يوفر تسارعًا سلسًا ودفعًا كبيرًا من السرعة المنخفضة لتوفير طاقة قوية ومحسّنة لأي حالة قيادة، سواءً على الطرقات الداخلية أو الطرق الوعرة، أو ما بينهما.



ترحّب "المركزية لكزس" بالعملاء في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عروض رمضان 2024 الحصرية وتجربة قمة الفخامة والأداء والابتكار، علمًا بأنّ ساعات عمل المعرض خلال الشهر الفضيل تمتد من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:30 عصرًا من السبت إلى الخميس، بينما تمتد ساعات عمل مركز الصيانة وقطع الغيار من الساعة 9:00 صباحًا حتّى الساعة 2:00 ظهرًا من السبت إلى الخميس. واعتبارًا من 19 آذار، سيفتح المعرض أبوابه بعد الإفطار من الساعة 9:30 مساءً حتى الساعة 12:00 عند منتصف الليل.



بإمكان المهتمين متابعة صفحات "المركزية لكزس" على فيسبوك وإنستغرام لمعرفة المزيد عن آخر أخبار ومستجدات لكزس والطرازات المتوفرة في الأردن.