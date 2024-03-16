شاهد لحظة مقتل شخصين بانفجار مفاجئ في روسيا

شاهد لحظة مقتل شخصين بانفجار مفاجئ في روسيا
التاريخ
3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لقي عاملان مصرعهما بانفجار غاز الأسيتيلين في شبكة الصرف الصحي بمدينة خاسافيورت في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.
وجاء في بيان لجنة التحقيق في الجمهورية أن الحادث وقع نتيجة لانتهاك معايير السلامة خلال أعمال فنية أجريت في منطقة الحادث.
روسيا اليوم
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