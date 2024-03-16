رونالدو يقود النصر لتخطي أهلي جدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق النصر فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.
وبهذه النتيجة وسع النصر، الفارق في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث".
وفي الدقيقة 42 سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، هدفًا رائعًا للغاية؛ لكن حكم المباراة قام بإلغائه، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، التي أثبتت أن اللاعب كان في حالة تسلل.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 68 بعد ان احتسب الحكم ضربة جزاء نفذها رونالدو بنجاح.
ملاعب
MENAFN16032024000208011052ID1107985123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.