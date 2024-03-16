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رونالدو يقود النصر لتخطي أهلي جدة

3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق النصر فوزًا صعبًا على الأهلي، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.
وبهذه النتيجة وسع النصر، الفارق في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النادي الأهلي "الثالث".
وفي الدقيقة 42 سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، هدفًا رائعًا للغاية؛ لكن حكم المباراة قام بإلغائه، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، التي أثبتت أن اللاعب كان في حالة تسلل.
وجاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 68 بعد ان احتسب الحكم ضربة جزاء نفذها رونالدو بنجاح.

ملاعب

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