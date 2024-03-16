استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال
التاريخ
3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقل زنزانته إلى أحد المستشفيات.
وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو غنيمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
MENAFN16032024000208011052ID1107985122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.