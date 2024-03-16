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استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقل زنزانته إلى أحد المستشفيات.


وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أبو غنيمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.


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