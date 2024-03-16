لايبزيغ يفوز على كولن بخماسية في البوندسليغا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل فريق لايبزيغ تألقه وذلك بعد فوزه الساحق على فريق كولن بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.
تمكن لاعبو لايبزيغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة من اللقاء بفضل تشافي سيمونز، قبل أن يعادل أداميان لكولن بعد ثلاث دقائق فقط.
ومع بداية الشوط الثاني، تألّق فريق لايبزيغ بشكل ملحوظ، حيث سجّل لويس أوبيندا هدفين في الدقيقتين 63 و 67، تبعهما أهداف من قبل أمادو هايدارا في الدقيقة 70 ويوسف بولسن في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز مذهل لفريق لايبزيغ بنتيجة 5 - 1 وتحقيقه للفوز الثالث على التوالي في المسابقة.
ملاعب
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