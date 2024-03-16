Saturday, 16 March 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لايبزيغ يفوز على كولن بخماسية في البوندسليغا

3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل فريق لايبزيغ تألقه وذلك بعد فوزه الساحق على فريق كولن بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.
تمكن لاعبو لايبزيغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة من اللقاء بفضل تشافي سيمونز، قبل أن يعادل أداميان لكولن بعد ثلاث دقائق فقط.
ومع بداية الشوط الثاني، تألّق فريق لايبزيغ بشكل ملحوظ، حيث سجّل لويس أوبيندا هدفين في الدقيقتين 63 و 67، تبعهما أهداف من قبل أمادو هايدارا في الدقيقة 70 ويوسف بولسن في الدقيقة 82، لينتهي اللقاء بفوز مذهل لفريق لايبزيغ بنتيجة 5 - 1 وتحقيقه للفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

ملاعب

MENAFN16032024000208011052ID1107985121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث