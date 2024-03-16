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تغريم الرمثا 25 ألف دينار وتخسيره أمام الحسين إربد

3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، غرامة مالية على نادي الرمثا بـ25 ألف دينار، وتخسيره بنتيجة 5 أهداف بدون مقابل، اعتباريًّا أمام الحسين إربد.
واستندت اللجنة في قراراها على المادة 44 من اللوائح التدريبية، وذلك بسبب تناقص أعداد لاعبي الرمثا بداعي الإصابة، بعد وفاة أحد مشجعي الرمثا.
وبررت اللجنة قرارها على أنه "في ضوء البيانات المقدمة ثبت للجنة من خلال تقريري حكم ومراقب المباراة، أن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة 78، وذلك لتناقض عدد لاعبي الرمثا لأقل من 7، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 44 من عقوبات الأندية من اللائحة التأديبية".

ملاعب

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