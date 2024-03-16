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فوز قاتل لبولونيا على امبولي بالدوري الايطالي

3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم، حقق بولونيا فوزا قاتلاً على حساب امبولي بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما امس الجمعة.
وكان الشوط الاول متوسطاً بين الفريقين حيث لم يشهد فرضا خطرة تُذكر لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني ضغط بولونيا وحاول التسجيل وقد أضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة حتّى الثواني الأخيرة عندما سجل فابيان هدف الفوز القاتل لفريق المدرب تياغو موتا.
بولونيا الرابع بهذا الفوز وسّع الفارق مع روما الخامس إلى 6 نقاط برصيد 54 نقطة، علماً ان روما سيلعب يوم الأحد ضد ساسولو على ملعب الأولمبيكو.

ملاعب

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