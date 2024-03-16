ما الوقت المناسب للتمارين في رمضان؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع التغيرات التي تطرأ على جدول الحياة اليومية خلال شهر رمضان، يُطرَح التساؤل عن التوقيت المناسب للتمارين، ونوعيتها، هل الأفضل خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار؟ وهل يمكن أن يبدأ الشخص ممارسة الرياضة في رمضان؟وبحسب رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوغا: "يفضل البعض ممارسة الرياضة بعد الإفطار، عندما يتم استعادة مستوى الطاقة. ومع ذلك، فالأفضل تناول وجبة خفيفة والانتظار لساعة أو اثنتين قبل التمرين للسماح للجسم بهضم الطعام وتجنب الانزعاج".



وتضيف الهندي: "هناك وقت آخر يمكن ممارسة الرياضة فيه وهو الصباح الباكر، حيث لا يزال لدى الشخص بعض الطاقة ليتمكن من ممارسة الرياضة".



وتتابع: "ويمكن أيضاً أن يكون ذلك قبل الإفطار بساعة، حيث يمكن تجديد الطاقة مباشرة بعد التمرين من خلال تناول إفطار صحي".



و"إذا كنت لا تمانع في الاستيقاظ مبكراً أو السهر لوقت متأخر من الليل، فيمكنك ممارسة الرياضة قبل السحور. فهذا يساعد في تعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي طوال اليوم".



نوع التمارين

أما بالنسبة لنوعية التمارين، فالأفضل ممارسة التمارين ذات الشدة المنخفضة إلى المتوسطة؛ مثل: المشي السريع، والركض، وركوب الدراجات.



كذلك يمكن ممارسة تدريب القوة للحفاظ على الكتلة العضلية، أو اليوغا وتمارين التمدد للمرونة والتوازن والاسترخاء.



وتشدد الهندي على أن النصيحة الأهم هي "القيام بالتمارين لمدة قصيرة، وأخذ فواصل زمنية بينها".



كذلك، تجنب التمارين عالية الكثافة التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف والتعب خلال فترة الصيام.



وإذا كنت تمارس الرياضة بالفعل بانتظام، فاستمر في ممارسة روتينك الرياضي، وقم ببعض التعديلات اعتماداً على مستويات الطاقة لديك والوقت الذي تريد ممارسة الرياضة فيه.



ومع ذلك، لا تبدأ ممارسة الرياضة أثناء الصيام. إذا كنت ترغب في بدء ممارسة الرياضة بشهر رمضان، فحاول القيام بها خلال ساعات الإفطار، لتجنب التعب والجفاف ونقص السكر في الدم.

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