ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد
التاريخ
3/16/2024 8:09:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31 ألفا و553 شهيدا إضافة إلى 73 ألفا و546 مصابا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوزارة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات 63 شهيدا و112 مصابا.
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