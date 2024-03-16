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البروتين النباتي يحسن نوعية النوم لدى النساء

3/16/2024 8:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن البروتينات النباتية قد تحسن نوعية النوم، في حين أن البروتينات الحيوانية يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.
ويحتاج الإنسان إلى ما لا يقل عن 7 ساعات يومياً من النوم، وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة لم تتوصل إلى نتائج قاطعة بخصوص تأثير التغذية على النوم إلا أنها وجدت أدلة على أن النظام الغذائي الصحي يحسن نوم بعض الأشخاص.


وفي هذه الدراسة، قام باحثون من جامعة كوليدج في دبلن، بتحليل بيانات 83338 امرأة و14796 رجلاً، شملت التحقق من تكرار الطعام من قائمة شملت 130 مادة غذائية.


وكان على المشاركين الإبلاغ عن استهلاكهم لكل طعام من "أبداً أو أقل من مرة واحدة شهرياً" إلى "أكثر من 6 مرات يومياً"، بناءً على أحجام حصص الطعام القياسية في الولايات المتحدة.


ثم قام الباحثون بحساب كمية أنواع مختلفة من البروتين الكلي، والحيواني، ومنتجات الألبان، والبروتينات النباتية، كنسب مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة.


النتائج
ووجدت النتائج أن النساء اللاتي تناولن كميات أكبر من البروتين النباتي أبلغن عن جودة نوم أفضل، ولكن لم يكن هذا الاتجاه واضحاً لدى الرجال.


ولم يكن لإجمالي تناول البروتين أي تأثير على جودة النوم.


وأثناء النوم، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لدى الشخص، ويتغير التمثيل الغذائي لديه، وتتوازن هرموناته، ويتنفس بشكل أقل عمقاً، ويتعزز التعلّم والذاكرة.


بينما يزيد النوم غير الكافي أو ذو الجودة الرديئة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والسمنة، وضعف جهاز المناعة، ومشاكل الذاكرة والتفكير.

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