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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

3/16/2024 8:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 16- 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X كوفنتري سيتي – الساعة 3:15 ظهرا
مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي X برينتفورد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6
لوتون تاون X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X غرناطة – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3
أوساسونا X ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي X جيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
مونزا X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 2
أودينيزي X تورينو – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
فروسينوني X لاتسيو – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يونيون برلين X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ماينز 05 X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا
هايدنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا
دارمشتات 98 X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نانت X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
لانس X نيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة SSC HD
الفتح X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC HD
الرائد X التعاون – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور X قيصري سبور – الساعة 1:30 ظهرا
أنقرة جوجو X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا
بشكتاش X أنطاليا سبور – الساعة 8:30 مساء
أضنة ديمرسبور X سيفاس سبور – الساعة 8:30 مساء

ملاعب

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