بعد افراغ سفينة حمولة“أوبن آرمز” .. سفينة ثانية من المساعدات الغذائية تستعد للإبحار إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-قالت منظمة“وورلد سنترال كيتشن” إن حمولة السفينة“أوبن آرمز”، وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص،“قد أُفرغت بالكامل، الجمعة.

وبحسب بيان أرسلته المنظمة لوكالة“فرانس برس” تتألف حمولة السفينة من 200 طن من الأغذية” و”يجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة بعد تحميلها على شاحنات”، بحسب المصدر.

كما وأضافت في بيانها أنها“تقوم بإعداد سفينة ثانية تحمل 240 طنًا من المساعدات الغذائية للإبحار إلى غزة من ميناء لارنكا، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح إضافة إلى 120 كيلوغرامًا من التمور الطازجة من الإمارات العربية المتحدة لسكان غزة”.

يأتي ذلك بينما تحذر الأمم المتحدة من“مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر الذي يضم 2,4 مليون نسمة شُرد معظمهم جراء الحرب والدمار، ونحو 300 ألف من السكان الذين لم ينزحوا من مناطق الشمال هم الأكثر معاناة من الجوع ونقص الماء وسوء التغذية”.

إلى ذلك قالت المنظمة في بيانها“لا يمكنها إعطاء معلومات بشأن الموعد الذي سيتمكن فيه قاربنا الثاني وسفينة الطاقم من الإبحار”.

وأوضحت أنها أطلقت أسم“عملية سفينة” على عمليتها التي تنفذها مع الإمارات العربية المتحدة ومنظمة“أوبن آرمز”، بدعم من حكومة قبرص.وتقول المنظمة إنها“حتى الآن، قدمنا أكثر من 37 مليون وجبة، وأرسلنا أكثر من 1500 شاحنة، وافتتحنا أكثر من 60 مطبخًا مجتمعيًا في جميع أنحاء غزة”، وإن المنظمة“ستوفر عن طريق الجو أغذية لعمليات الإنزال الجوي اليومية التي يخطط لها الأردنيون خلال شهر رمضان”.

وأضافت:“عن طريق البر، نواصل إرسال الشاحنات المعبأة من مستودعاتنا في القاهرة إلى مواقع في غزة”.