15 هدفاً في افتتاحية مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني



افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي أول من أمس الجمعة فعاليات مهرجان كلباء الرمضاني والذي يقام تحت شعار «رياضة، ثقافة، مجتمع»، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة النادي ونخبة من القيادات الرياضية ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء الأندية والرعاة. جاء اليوم الافتتاحي مبسطاً وأنيقاً، حيث اشتمل على عدة عروض وتم عزف السلام الوطني الإماراتي من قبل فرقة شرطة كلباء الموسيقية إلى جانب عروض ليزرية تجاوب معها الحضور الكبير فضلاً عن فقرات مجتمعية وثقافية.

وشهدت المباراة الافتتاحية في لعبة كرة القدم تسجيل اللاعبين 15 هدفاً، وذلك عقب فوز بلدية كلباء على فريق المخضرمين بنتيجة 9 ـ 6.

كما قام الشيخ سعيد القاسمي وعيسى الحزامي وكبار الضيوف بتفقد فعاليات المهرجان المصاحبة التي شملت جناحاً للأسر

المنتجة وجناح شرطة الشارقة ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة كلباء ونادي سيدات الشارقة فرع كلباء ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبعض الفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية شملت عروضاً في التايكواندو والكاراتيه ورياضات أخرى.

بدوره، ألقى عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي أمين السر العام بالنادي وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا للمهرجان كلمة بمناسبة افتتاح المهرجان الرياضي الأول والذي يستمر حتى 23 مارس الجاري، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للنادي وخلق مناخ أسري ومجتمعي لأهالي كلباء، كما أن المهرجان يعتبر فرصة سانحة للمساهمة في دعمه أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة وتسخير طاقة الشباب في أجواء ثقافية ورياضية مجتمعية، من خلاله إيجاد منصة تسويقية للأسر المنتجة يتم فيها تسويق مشاريعهم التجارية وتقديمها للجمهور، وأشار إلى أن المهرجان سيقوم بعقد عدد من الورش والمجالس الرمضانية الرياضية وهناك سحوبات للجمهور تقدم بصورة يومية.

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