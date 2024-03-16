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46 دراجاً في سباق المضمار الختامي للشباب والناشئين بالشارقة

3/16/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نظم اتحاد الدراجات سباق المطاردة الفردية والإقصاء في مضمار زايد بالشارقة لفئتي الشباب والناشئين في ختام الدوري المحلي للفئتين وشهد مشاركة 46 دراجاً من 7 أندية وذلك مساء أول من أمس الجمعة، وذلك بحضور خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية.

وشهد سباق المطاردة الفردية للشباب، فوز دراج نادي أبوظبي خالد النعيمي بالمركز الأول، وزميله حارب المرزوقي في المركز الثاني، ثم يوسف عبدالله مير من نادي النصر في المركز الثالث.

أما المطاردة الفردية للناشئين، فشهدت سيطرة نادي الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى عند طريق عبيد عمر السويدي، الذي جاء في المركز الأول، وسيف محمد آل علي في المركز الثاني، وحمد خليفة في المركز الثالث.

أما سباق الإقصاء للشباب، فشهد فوز علي أحمد نصراتي، من نادي الشارقة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني حارب المرزوقي من نادي أبوظبي ثانياً، وخالد النعيمي من نفس النادي في المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين، فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول، وصالح نوح الحمادي من نادي أبوظبي ثانياً، ويوسف بدر البلوشي من نادي النصر ثالثاً.

وعقب انتهاء السباق قام خليفة بن عمير بتتويج الفائزين وسط حضور كبير من الأندية المشاركة في آخر سباقات الموسم للمضمار لفئتي الشباب والناشئين.

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