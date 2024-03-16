أسباب فساد القلوب

بصلاح قلب الإنسان يصلح عمله، وإليه ينظر رب العباد، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ -جَلَّ جَلاَلُهُ- لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ؛ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ"؛ فإذا صلح قلب الإنسان صلح عمله، وإن فسد فسد عمله؛ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في قوله: "أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ".

وقال الإمام الحسن البصري إن «فساد القلوب متولد من ستة أشياء، أولها: يذنبون برجاء التوبة، ويتعلمون العلم ولا يعملون به، وإذا عملوا لا يخلصون، ويأكلون رزق الله ولا يشكرون، ولا يرضون بقسمة الله، ويدفنون موتاهم ولا يعتبرون».

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما مفسدات القلب الخمسة فهي: كثرة الخلطة، والتمني، والتعلق بغير الله، والشبع، والمنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب.

ومر إبراهيم بن إسحاق بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس وقالوا له: يا أبا إسحاق ما لنا ندعوا فلا يستجاب لنا؟

قال: لأن (قلوبنا ماتت بعشرة أشياء):

. الأول: عرفتم الله تعالى فلم تؤدوا حقه.

. الثاني: زعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته.

. الثالث: قرأتم القرآن ولم تعملوا به.

. الرابع: أكلتم نعم الله تعالى ولم تؤدوا شكرها.

. الخامس: قلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه.

. السادس: قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها.

. السابع: قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها.

. الثامن: قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له.

. التاسع: إذا انتبهتم من النوم اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم.

. العاشر: دفنتم أمواتاكم ولم تعتبروا بهم.



