مربط دبي جاهز لـ «دولية دبي للجواد العربي»



يستعد مربط دبي للخيول العربية، أفضل مربط في العالم، للمشاركة في النسخة الـ 21 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، التي ستقام فعالياتها بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في قاعات زعبيل 4 و5 و6 على مدار ثلاثة أيام خلال القترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وكذلك أجواء الحدث العالمي الكبير؛ كأس دبي العالمي، مما يجعل من دبي خلال هذه الفترة الوجهة الأولى للخيل وجمالها والفروسية وقوتها في العالم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

ويسعى مربط دبي للخيول العربية على إثبات مكانته كأفضل مربط منتج ومنجز في العالم، لا سيما وأنه لايزال يحتفظ بسجلات وإنجازات ذهبية، سواء في الإنتاج المحلي الذي ذاعت بطولاته وبصماته في كل القارات، أوفي الألقاب القياسية التي بوأته المركز الأول محلياً ودولياً في أقوى البطولات الدولية مثل بطولة العالم وبطولة كأس كل الأمم وبطولة منتون وبطولة أبوظبي الدولية وغيرها، ومنها بطولة دبي الدولية التي أصبحت نموذجاً يحتذى، من حيث نظامها الذي عبر منظمو بطولات دولية عن رغبتهم في اعتماده بعد موافقة اللجنة المنظمة لبطولة دبي، فضلاً عن أنها تترجم الكرم الخاص بتخصيص 4 ملايين دولار للمتوجين في منافساتها.

تاريخ

ومثلما يحتفظ مربط دبي بقيادته للأفضلية في تاريخ بطولة دبي، يستعد للمنافسة مع أقوى مرابط العالم، من أجل المحافظة على مركزه القياسي أسوة بترتيبه العالمي في أعلى البطولات العالمية تصنيفاً، واعتاد مربط دبي أن يعزز مشاركته في البطولة بأجود إنتاجه من الخيل العالمية البطلة التي أكدت شراستها الجمالية في أقوى الجولات التنافسية محلياً ودولياً.

كما أن مربط دبي حقق العديد من الإنجازات النفيسة في بطولة دبي الدولية للجواد العربي، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة والتي عززت سيرة لامعة خلال عقدين من تاريخ البطولة وعمر المربط منذ انطلاقته، وحققت أهدافها في خدمة الخيل العربي والمحافظة عليه وتطويره وانتشاره، وهي مهمة تكللت بالنجاح بقيادة المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط، وجعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة موطن إنتاجها الأغزر وجودته وإنجازاته والطلب العالمي المتزايد عليه، كما تعكس النتائج التي حققها مربط دبي في تلك الفترة، مدى الصعود المتزايد لقوته الإنتاجية وتطورها، وسيطرته القيادية على جودة وأصالة وبصمات لإنجازاته العالمية.

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