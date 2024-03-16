الأردن ومصر وأمريكا وألمانيا ينفذون 5 إنزالات جوية على شمال غزة

نفذ الأردن

اليوم السبت خمس عمليات إنزال جوي على شمالي قطاع غزة تشمل مساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول.

ووفق قناة "المملكة" الأردنية اليوم ، "شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة مصرية وأخرى أمريكية وطائرة ألمانية".

وأكّدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز