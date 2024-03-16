الأردن ومصر وأمريكا وألمانيا ينفذون 5 إنزالات جوية على شمال غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الأردن
اليوم السبت خمس عمليات إنزال جوي على شمالي قطاع غزة تشمل مساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول.
ووفق قناة "المملكة" الأردنية اليوم ، "شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة مصرية وأخرى أمريكية وطائرة ألمانية".
وأكّدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".
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