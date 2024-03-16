«طرق دبي» تعتمد دليل شهادات عدم الممانعة

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الإصدار الأول لدليل تقديم معاملات شهادات عدم الممانعة للمقاولين والاستشاريين والراغبين في الحصول على التصاريح الضرورية لمشاريع البنية التحتية داخل منطقة حماية القطارات.

وتعكس الخطوة، التزام الهيئة بتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، حيث يشمل الدليل توضيحاً للوثائق المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة وطريقة إعدادها بشكل متوافق مع متطلبات مؤسسة القطارات، ما يزيد من فرص اعتماد المعاملات من المرة الأولى.

ويهدف الدليل إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقليل الزمن اللازم للخدمات، ما يعزز رضا المتعاملين. كما يعد أداة إرشادية أساسية للمقاولين والاستشاريين، ويقدم إرشادات واضحة للراغبين في الحصول على التصاريح الضرورية لمشاريع البنية التحتية، مما يُسهم في تيسير العمليات.

وأدرج الدليل في موقع هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل الوصول إليه وليتسنى للمتعاملين الاستفادة من هذا الدليل الصادر عن مؤسسة القطارات في الهيئة (()).

وقال عبدالرحمن محمد الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، إن إصدار الدليل يُسهم في تسريع وتيرة المشاريع في دبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأهمية الإصدار في تمكين الشركاء والمتعاملين. ومن خلال توفير المعلومات والإرشادات الضرورية للتقديم للحصول على شهادات عدم الممانعة من مؤسسة القطارات، تعمل الهيئة على تعزيز الكفاءة والفعالية بشكل كبير في تنفيذ المشاريع مع تعزيز الشراكات القوية ورضا المتعاملين.

وأكد الجناحي، أن الدليل يعزز بقوة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة دبي، ويلعب دوراً حيوياً في تعزيز إطار البنية التحتية وتحسين جودة الحياة الشاملة لسكان الإمارة.

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