المهرة منار تحرز لقب الهيلي والجواد لهب يتصدر العين مايل

فازت المهرة "منار" لـ“ ياس للسباقات” بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان، بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر - هانديكاب، للمهرات والأفراس على لقب الهيلي بفارق 6,25 طول وذلك ضمن السباق الثاني عشر الذي أقيم أمس في مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف وخصصت جميع أشواطه وعددها تسعة للخيول العربية الأصيلة ويبلغ إجمالي جوائزها 930 ألف درهم.

وسجلت البطلة" منار" لـ“ ياس للسباقات”2:06:04 دقيقة فيما فاز المدرب إبراهيم الحضرمي بثلاثية، وكانت الثنائية من نصيب الأصايل لتربية الخيول والسباقات - الإمارات، والمدرب دينيس أوبراين، والفارس جول موبيان.

وأحرز الجواد غير المهزوم "أيه أيه لهب" للأصايل لتربية الخيول والسباقات -الإمارات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، لقب بطولة "العين مايل" للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف درهم، بفارق4,75 طول، محققاً 1:46:72 دقيقة.

وظفر الجواد "رعد البروق" بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بصدارة الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب المسعودي، محققاً 2:19:69 دقيقة.

وأهدى الجواد "صلب" للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة سيف البلوشي الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر – هانديكاب، على لقب البصرة، محققاً 2:17:70 دقيقة.

وفاز الجواد "الجمري" للأصايل لتربية الخيول بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة سام هتشكوت، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق إنتاج الإمارات على لقب الجيمي، محققاً 2:06:29 دقيقة.

وخطف الجواد "أيه أف مخرج" لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل وقيادة مارسلينو رودريجوز، الفوز بفارق أنف عن "المريب" في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب زاخر، محققاً 2:04:27 دقيقة.

وحصد "إن كيم" لحمزة على الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سام هتشكوت المركز الأول في الشوط السادس لمسافة الميل المخصص للخيول المبتدئة، على لقب القطارة، محققاً 1:52:23 دقيقة.

ونال "الحبي" لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة جول موبيان، جائزة الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الاسطبلات الخاصة (هانديكاب)، محققاً 1:36:59دقيقة.

وانتزع الجواد "أيه أف نافذ" لجمعة إبراهيم بخيت، بإشراف قيس سعيد، وقيادة بيرناردو بينيرو، جائزة الشوط التاسع لمسافة 1000 متر على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" أيضاً لملاك الاسطبلات الخاصة (هانديكاب)، محققاً 1:05:90 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

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